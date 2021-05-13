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До слез: вышел первый тизер специального эпизода ситкома "Друзья"

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    13.05.2021, 20:27
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

То самое былинное "до слез": опубликован первый тизер специального эпизода одного из самых культовых ситкомов в истории "Друзья" - Friends: The Reunion.

Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
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Возвращение героев нам обещали миллион лет, до этого еще столько же жестоко спекулировали на данной возможности. А когда была дана уже отмашка, вмешалась пандемия, значительно передвинув сроки.

Но вот, хвала небесам, дело сделано - всё снято, и эпизод выйдет на HBO Max уже 27 мая.

Из минусов - это будет не совсем новый эпизод сериала в традиционном смысле, нас ждет формат ток-шоу, в котором актеры предадутся ценным воспоминаниям.

Из плюсов, помимо тьмы прочих, - при этом не исключены и игровые элементы, а команда оригинала таки собралась полным составом (напомним: Мэттью "Чендлер" Перри долгое время активно сопротивлялся возрождению).

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