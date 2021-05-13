До слез: вышел первый тизер специального эпизода ситкома "Друзья"

То самое былинное "до слез": опубликован первый тизер специального эпизода одного из самых культовых ситкомов в истории "Друзья" - Friends: The Reunion.

Возвращение героев нам обещали миллион лет, до этого еще столько же жестоко спекулировали на данной возможности. А когда была дана уже отмашка, вмешалась пандемия, значительно передвинув сроки.

Но вот, хвала небесам, дело сделано - всё снято, и эпизод выйдет на HBO Max уже 27 мая.

Из минусов - это будет не совсем новый эпизод сериала в традиционном смысле, нас ждет формат ток-шоу, в котором актеры предадутся ценным воспоминаниям.

Из плюсов, помимо тьмы прочих, - при этом не исключены и игровые элементы, а команда оригинала таки собралась полным составом (напомним: Мэттью "Чендлер" Перри долгое время активно сопротивлялся возрождению).