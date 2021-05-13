Два самолета столкнулись в Колорадо при посадке

Самолеты Metroliner и Cirrus столкнулись при посадке в американском штате Колорадо, данных о пострадавших не поступало, сообщил Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB).

"NTSB проводит расследование в связи со столкновением в воздухе 12 мая 2021 года самолетов Metroliner и Cirrus около Денвера, штат Колорадо. Сообщений о получении ранений в связи со столкновением не поступало. По предварительным данным, столкновение произошло, когда самолеты производили посадку", - говорится в Twitter ведомства.

Добавляется, что представители Национального совета прибыли на место происшествия, проводится расследование случившегося.

По данным местной противопожарной службы, один из самолетов после столкновения совершил жесткую посадку, второй благополучно приземлился в аэропорту Centennial.

Metroliner - авиалайнер, предназначенный для местных авиалиний, рассчитан на 19 пассажиров. Cirrus SR22 - самолет для частного использования на четыре или пять посадочных мест.