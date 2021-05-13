Фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав ВМФ России в 2022 году

Фрегат "Адмирал Головко" войдет в ВМФ России в 2022 году.

Как сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, в среднесрочной перспективе фрегаты типа "Адмирал Горшков" (проект 22350) будут оставлять основу кораблей дальней морской зоны Северного флота. Он подчеркнул, что в 2022 году пройдет прием корабля. Он будет носить имя командующего Северным флотом Арсения Григорьевича Головко.

Корабли этого проекта имеют опыт дальних походов и подтвердили все заложенные в них характеристики, сказал командующий. После принятия на вооружение современного оружия они повысят все свои характеристики.