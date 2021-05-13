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1 мая 2021 г. 13:40
"Родина"
Текст: Игорь Коц
Родина - № 5(521)

Тайны и айны острова Шикотан

75 лет назад мой дед отыскал на острове, только-только отвоеванном у Японии, икону Александра Невского
24 мая 1946 года одиннадцать ученых и специалистов АН СССР и Общества изучения Амурского края - экономисты, биологи, географы, геологи, этнографы - вышли на пароходе "Свердловск" из владивостокской бухты Золотой Рог и взяли курс на Южные Курилы.
Курильская экспедиция на борту парохода "Свердловск" перед отходом из Владивостока. Сидящий на кнехте Ефим Терешенков отправился в экспедицию в качестве эконом-географа. 24 мая 1946 года. Фото: Иван Квач/ Из книги "По земле тысячи островов (Курильская экспедиция 1946 года)"
Курильская экспедиция на борту парохода "Свердловск" перед отходом из Владивостока. Сидящий на кнехте Ефим Терешенков отправился в экспедицию в качестве эконом-географа. 24 мая 1946 года. Фото: Иван Квач/ Из книги "По земле тысячи островов (Курильская экспедиция 1946 года)"

Снимок на память

Эти люди должны были заново открыть для нашей страны недавно, меньше года назад, отвоеванные у Японии острова. Исследовать вулканы и термальные источники, собрать образцы горных пород и реликтовых растений, составить отчеты, нарисовать карты, дать прогноз по развитию островов на ближайшее будущее и перспективу. Колоссальный объем научной работы надо было проделать до холодов, за четыре месяца. И понятно, что каждый был на счету в крохотной команде.

Но чьим-то решением - каким же оно оказалось мудрым! - в первую Курильскую экспедицию был включен профессиональный фотограф. Это он, вчерашний фронтовик Иван Квач, сделал снимок на память перед отходом "Свердловска".

Сидящий на кнехте мужик в телогрейке - мой дед Ефим Яковлевич Терешенков.

Ефим Терешенков отправился в экспедицию в качестве эконом-географа. 24 мая 1946 года.

Черновики эконом-географа

Сын белорусского батрака. Солдат, прошедший всю Первую мировую, а потом Гражданскую на Дальнем Востоке. Биолог, учитель, краевед, писатель. Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. Казалось бы, я все знал про своего деда. Но оказалось, совсем ничего - о его участии в экспедиции 1946 года, куда дед отправился в качестве "эконом-географа".

"Свердловск" в бухте острова Сикотан (Шикотан). Фото: из архива Игоря Коца

Ведь это забытая экспедиция.

История ее возвращения к нам - почти сказочная.

Фотограф Иван Квач, работавший на износ, сделал на Южных Курилах около 2000 кадров. На его снимках вулканы, бухты, заросли бамбука, образцы геологических проб - и повседневная жизнь островов, где в это время бок о бок жили и еще не репатриированные японцы, и наши военные, и первые переселенцы с материка...

Двадцать фотографий Ивана Квача были опубликованы по горячим следам в научных трудах участников экспедиции.

Остальные исчезли.

Фото: Иван Квач
Фотограф Иван Квач: Последнее открытие Курильской экспедиции

А через 65 лет уникальные пленки и документы случайно обнаружила на пыльных стеллажах бывшего Общества изучения Амурского края (Русского географического общества) сахалинский архивист Марина Гридяева. И сверстала вместе с соратниками (пять лет кропотливой, муторной, ручной, вдохновенной работы!) потрясающий альбом (она рассказала о нем в "Родине" № 9 за 2015 год), в котором редчайшие снимки соседствуют со строчками черновых отчетов ученых. Они отправляли эти листки во Владивосток с оказией, карандашные черновики не отредактированы и невероятно эмоциональны.

Среди них - строчки эконом-географа Ефима Терешенкова, первым из послевоенных исследователей подготовившего аналитическую записку по ситуации с айнами на Южных Курилах:

Впечатления моего деда о Курилах 1946 года - на обороте одной из походных фотографий Фото: из архива Игоря Коца
...и в книге, вышедшей почти через десять лет. Фото: из архива Игоря Коца

"Как известно, в свое время японцы переселили с северных островов айнов, бывших русских подданных, говоривших на русском языке и исповедовавших православную веру. В настоящее время айнов на острове не оказалось, зато найдены реликвии православной церкви, церковные книги, иконы, в том числе икона Александра Невского, а на маленьком кладбище 35 крестов..."

Где сейчас эта икона? Дед уже не ответит...

Экспедиционные будни эконом-географа Ефима Терешенкова. Фото: Иван Квач/ Из книги "По земле тысячи островов (Курильская экспедиция 1946 года)"

Аплодисменты первым

В моем домашнем архиве хранится тоненькая книжица Ефима Терешенкова "Там, где начинается день", изданная в 1955 году. Под романтичной обложкой - занимательная история о приключениях школьника, которого взрослые взяли в путешествие на Курилы. В книге масса интереснейших деталей, в которых угадываются реалии экспедиции 1946 года. Но дед не мог рассказать о том, что реально делал и видел на островах, даже через десять лет.

Рассказал - через шестьдесят.

Экспедиционные будни эконом-географа Ефима Терешенкова. Фото: из архива Игоря Коца

Пять лет назад на Международной конференции в Южно-Сахалинске "Уроки Второй мировой войны и современность" создание альбома "Земля 1000 островов. Курильская экспедиция 1946 года" было названо научным подвигом. А какими словами оценить то, что сделали за короткие теплые месяцы 1946-го одиннадцать ученых-подвижников? Закрывших множество белых пятен в географии, геологии, гидрографии, топографии и, что особенно актуально сегодня, истории островов? Это был задел на десятилетия!

Экспедиционные будни эконом-географа Ефима Терешенкова. Фото: Иван Квач/ Из книги "По земле тысячи островов (Курильская экспедиция 1946 года)"

...Никогда не забыть мне дорогую минуту во время презентации альбома. Когда на экране появилась фотография на палубе "Свердловска" и я объяснил, что на кнехте в центре сидит мой дед, строгое научное сообщество неожиданно взорвалось аплодисментами.

Не мне, конечно. Моему деду и его великому поколению победителей.

Экспедиционные будни эконом-географа Ефима Терешенкова. Фото: Иван Квач/ Из книги "По земле тысячи островов (Курильская экспедиция 1946 года)"
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