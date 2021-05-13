Снимок на память
Эти люди должны были заново открыть для нашей страны недавно, меньше года назад, отвоеванные у Японии острова. Исследовать вулканы и термальные источники, собрать образцы горных пород и реликтовых растений, составить отчеты, нарисовать карты, дать прогноз по развитию островов на ближайшее будущее и перспективу. Колоссальный объем научной работы надо было проделать до холодов, за четыре месяца. И понятно, что каждый был на счету в крохотной команде.
Но чьим-то решением - каким же оно оказалось мудрым! - в первую Курильскую экспедицию был включен профессиональный фотограф. Это он, вчерашний фронтовик Иван Квач, сделал снимок на память перед отходом "Свердловска".
Сидящий на кнехте мужик в телогрейке - мой дед Ефим Яковлевич Терешенков.
Черновики эконом-географа
Сын белорусского батрака. Солдат, прошедший всю Первую мировую, а потом Гражданскую на Дальнем Востоке. Биолог, учитель, краевед, писатель. Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. Казалось бы, я все знал про своего деда. Но оказалось, совсем ничего - о его участии в экспедиции 1946 года, куда дед отправился в качестве "эконом-географа".
Ведь это забытая экспедиция.
История ее возвращения к нам - почти сказочная.
Фотограф Иван Квач, работавший на износ, сделал на Южных Курилах около 2000 кадров. На его снимках вулканы, бухты, заросли бамбука, образцы геологических проб - и повседневная жизнь островов, где в это время бок о бок жили и еще не репатриированные японцы, и наши военные, и первые переселенцы с материка...
Двадцать фотографий Ивана Квача были опубликованы по горячим следам в научных трудах участников экспедиции.
Остальные исчезли.
А через 65 лет уникальные пленки и документы случайно обнаружила на пыльных стеллажах бывшего Общества изучения Амурского края (Русского географического общества) сахалинский архивист Марина Гридяева. И сверстала вместе с соратниками (пять лет кропотливой, муторной, ручной, вдохновенной работы!) потрясающий альбом (она рассказала о нем в "Родине" № 9 за 2015 год), в котором редчайшие снимки соседствуют со строчками черновых отчетов ученых. Они отправляли эти листки во Владивосток с оказией, карандашные черновики не отредактированы и невероятно эмоциональны.
Среди них - строчки эконом-географа Ефима Терешенкова, первым из послевоенных исследователей подготовившего аналитическую записку по ситуации с айнами на Южных Курилах:
"Как известно, в свое время японцы переселили с северных островов айнов, бывших русских подданных, говоривших на русском языке и исповедовавших православную веру. В настоящее время айнов на острове не оказалось, зато найдены реликвии православной церкви, церковные книги, иконы, в том числе икона Александра Невского, а на маленьком кладбище 35 крестов..."
Где сейчас эта икона? Дед уже не ответит...
Аплодисменты первым
В моем домашнем архиве хранится тоненькая книжица Ефима Терешенкова "Там, где начинается день", изданная в 1955 году. Под романтичной обложкой - занимательная история о приключениях школьника, которого взрослые взяли в путешествие на Курилы. В книге масса интереснейших деталей, в которых угадываются реалии экспедиции 1946 года. Но дед не мог рассказать о том, что реально делал и видел на островах, даже через десять лет.
Рассказал - через шестьдесят.
Пять лет назад на Международной конференции в Южно-Сахалинске "Уроки Второй мировой войны и современность" создание альбома "Земля 1000 островов. Курильская экспедиция 1946 года" было названо научным подвигом. А какими словами оценить то, что сделали за короткие теплые месяцы 1946-го одиннадцать ученых-подвижников? Закрывших множество белых пятен в географии, геологии, гидрографии, топографии и, что особенно актуально сегодня, истории островов? Это был задел на десятилетия!
...Никогда не забыть мне дорогую минуту во время презентации альбома. Когда на экране появилась фотография на палубе "Свердловска" и я объяснил, что на кнехте в центре сидит мой дед, строгое научное сообщество неожиданно взорвалось аплодисментами.
Не мне, конечно. Моему деду и его великому поколению победителей.