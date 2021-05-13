Начальник штаба ВВС США заявил о намерении избавиться от F-22

Военно-воздушные силы США намерены сократить свой парк истребителей и штурмовиков с семи до четырех типов. F-22 Raptor в обновленном списке не будет, заявил на конференции McAleese and Associates начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун.

По словам генерала, его служба определит правильное сочетание самолетов с помощью специального "исследования TacAir". Кроме того, предстоит оценить, как концепция истребителей будущего вписывается в нынешнее сочетание машин четвертого и пятого поколений.

В настоящий момент ВВС США эксплуатируют семь моделей истребителей.

- Я намерен сократить их количество до четырех. Важно понять, насколько сочетание самолетов будет правильным. F-22 будет заменен на истребитель Next Generation Air Dominance (NGAD), который будет летать вместе с F-35. В строю будут находиться F-15EX и F-16, - приводит слова Брауна портал Military.com.

Начальник штаба добавил, что продолжится эксплуатация штурмовиков A-10 Warthog, обновление которого продлит срок службы до 2030-х годов, то есть фактически новый парк будет основан на схеме "4+1".

Согласно подсчетам американских военных аналитиков, ВВС Соединенных Штатов имеют в составе 186 единиц F-22 Raptor, средний возраст которых составляет 12 лет, что делает эти самолеты одними из самых "свежих" в воздушном флоте.

Как заявил на той же конференции заместитель начальника штаба по планам и программам ВВС США генерал-лейтенант Дэвид С. Нахом, F-22 в настоящее время является доминирующей американской платформой для обеспечения превосходства в воздухе. Однако признал, что у самолета очень много проблем в плане эксплуатации.

- Летные экипажи и сотрудники служб, которые обслуживают и ремонтируют F-22, - просто потрясающие люди, так как управлять им и обеспечивать нормальную эксплуатацию крайне сложно, - заявил офицер.

Как отмечает издание Defense One, "хищники" должны были доминировать в воздушных боях, но не оправдали надежд. ВВС США планировали создать флот из 750 единиц F-22, но в итоге ограничились лишь 187 самолетами, последний из которых был поставлен в 2012 году. F-35 стал более надежным и универсальным истребителем, к тому же часть задач, возлагавшихся на F-22, оказались способны решать обновленные F-15.