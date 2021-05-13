В городе орудует злоумышленник, убивающий в стиле Джона Крамера, но исключительно копов. За дело берётся детектив, который однажды донёс на коллегу, и теперь все остальные коллеги его недолюбливают, дохлых крыс на стол подбрасывают. А ещё этот детектив "не любит следовать правилам" и "не умеет работать в команде", поэтому крикливая начальница приставляет к нему напарника-салагу. Эстафету клише далее перехватывает отец детектива, шеф на пенсии, "легенда участка", состоящий с сыном в непростых отношениях. Тем временем злоумышленник, убивающий в стиле Джона Крамера, продолжает убивать.

Новая "Пила" чуть ли не с момента анонса позиционировалась как перезапуск культовой серии. Руководить перезапуском был назначен Даррен Линн Боусман, фигура для серии значительная: стоял почти у истоков, поставив части со второй по четвёртую, и бытует мнение, что именно после его ухода всё пошло под откос. Хотя это вопрос как минимум дискуссионный. Зато достаточно уверенно можно утверждать, что "Пила" без Боусманна добилась больших успехов, чем Боусманн без "Пилы". У "Пилы", по крайней мере, есть миллиард общих сборов в прокате, тогда как у Боусманна - пачка третьесортных хорроров да снискавшая почёт в узких кругах (а также стяжавшая "Золотую малину") "Генетическая опера".

То есть неудивительно, что весь затянувшийся из-за пандемии допремьерный период со стороны Боусмана - в довесок к массированной бомбардировке тизерами, трейлерами, отрывками, постерами и кадрами - на нас сыпались щедрые посулы небывалого. Дескать, и фильмом "Семь" Дэвида Финчера он вдохновлялся, и визуальный стиль забабахал совершенно уникальный, и вообще будет как "Пила", но совсем не как "Пила", а нечто кардинально иное, закачаетесь.

Поначалу действительно кажется, что да, "Пила: Спираль" - нечто иное. В первой сцене, где появляется главный герой, сыгранный Крисом Роком, звучит "тарантиновский" диалог про "Форреста Гампа". После чего нас заваливают штампами полицейских бадди-муви и грубым юморком, а сверху нагружают актуальной для Америки повесткой. Никакого, впрочем, БЛМ или феминизма, всего лишь полицейский произвол и круговая порука в правоохранительных органах сурово обличаются. Что вообще-то для Америки актуально почти всегда. "Серпико" вон вспомните - типа того. Визуальный стиль, опять же: цвета ярче, насыщеннее, и все ходят потные, так как по сюжету на улице зной, что в совокупности как бы должно повышать напряжение. Кроме того, Боусманн зачем-то усердствует с флэшбэками, выглядящими дёшево и старомодно. Видимо, тоже часть стиля.

Но чем дальше, тем очевиднее становится, что все преобразования, в той или иной степени спорные, носят сугубо косметический, наносной характер и что "Пила: Спираль" - та же самая "Пила", только про копов. В "Пиле" ведь что главное? Чтобы были хитроумные пыточные устройства и музычка вот эта, которая сопровождает финальный твист. Всё, больше ничего не надо. Только ради вышеозначенных вещей люди на "Пилу" и ходят. Следовательно, по каким-либо иным критериям любую "Пилу", в том числе эту, оценивать контрпродуктивно и бессмысленно. Если же оценивать по критериям названным, то "Пила: Спираль" - не худшая в линейке. И не лучшая.

Пыточные устройства есть. Положим, видали мы и похитроумнее, но сойдёт. С маникюром и водными процедурами, с бутылочками, с кровопускательным тиром - вполне нормально. В конце концов, где полёт инженерной мысли недостаточно высок, там эффектами компенсируют. Сочными, натуральными, без ГМО. Музычка - такая, как и была. Твист - смехотворный, предсказуемый, но это в порядке вещей. Закон жанра фактически, грех жаловаться.

Во всяком случае, намного смехотворнее - потуги представить очередную "Пилу" как что-то большее, чем очередная "Пила". Поскольку если отсюда убрать все характерные атрибуты, включая красные спиральки и фразу "я хочу сыграть с тобой в игру" (ту самую маску уже убрали и заменили на свиную голову, и это достойно всяческого порицания), то получится что-то вроде "Майора Грома" с рейтингом R: Крис Рок в роли не самого правильного, но более-менее честного копа носится туда-сюда в попытках изловить маньяка в маске, который отчего-то возжелал покарать облечённых властью негодяев. Минус шаверма и красноволосая Любовь Аксёнова, плюс всеобщий любимец Сэмюэл Л. Джексон, которого сюда позвали, поскольку он всеобщий любимец и чтобы он произнёс своё фирменное слово.

По какой причине, кстати, маньяк в маске принял на вооружение именно метод Джона Крамера, а не Чумного Доктора, Декстера Моргана или ещё кого, никак не объясняется, но это вообще не должно восприниматься как просчёт. Почему? Потому что "Пила". А "Пила" может быть какая угодно, про что угодно и про кого угодно, что девятая серия убедительно доказала. Про копов, про сантехников, про клоунов, про инопланетян, в любой обёртке, с любой повесткой. Лишь бы была, лишь бы выходила иногда. Не каждый год, а раз в два-три года, пока придумываются смертельные механизмы правосудия. Кому от этого плохо, да? Никому не мешает, ни на что не претендует, пилит себе тихонько кого-то кому-то на радость, и пускай пилит.

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