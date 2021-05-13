Популярное американское шоу закрывается после обвинений в расизме

Популярнейшее телешоу американской актрисы и комика Эллен Ли ДеДженерес, обладательницы массы премий и номинаций, включая "Эмми" ("телевизионный "Оскар"), закрывается после девятнадцати сезонов в 2022 году.

Об этом в эксклюзивном материале сообщил THR. Как уточнено, к такому решению 63-летняя артистка "шла несколько лет", и, наконец, созрела. Сегодня, 13 мая, в эфир выйдет спецвыпуск, где Эллен и Опра Уинфри сядут и обсудят ситуацию.

При этом стоит напомнить, что в прошлом году топовый портал BuzzFeed опубликовал разоблачающую статью, в которой подробно была описана "токсичная атмосфера", царившая за кулисами программы. В частности, звучали обвинения в расизме. А также в том, что менеджеры персонал постоянно запугивают. О чем ДеДженерис, как она рассказала, якобы сама узнала только из СМИ. Было проведено внутреннее расследование, повлекшее увольнения ряда ключевых для шоу фигур. И это при том, что программа настойчиво постулирует максимальную толерантность и тотальную доброжелательность.

ДеДженерес родилась в 1958 году в Луизиане. Карьеру начала в 70-е в небольших клубах как стендапер, вдохновившись Вуди Алленом. Снимается стала с конца 80-х. В 1997-м совершила каминг-аут - как раз на шоу Опры.

После ряда громких однополых романов с коллегами по цеху "женилась" на актрисе Порше де Росси ("Элли Макбил", "Задержка в развитии").