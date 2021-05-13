Ученые научились прогнозировать послеродовой женский психоз

Ученым из Англии впервые удалось строго научным методом спрогнозировать вероятность послеродового психоза - болезни, которая иногда поражает женщин в первые несколько недель после родов. Об сообщается на сайте New King"s College.

Основные симптомы послеродового психоза - излишне приподнятое настроение, депрессия, спутанность сознания, галлюцинации и бред. Часто встречается у женщин с биполярным расстройством.

Исследователи из Института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа Лондона и Университета Падуи в Италии обнаружили, что изменения в области мозга, участвующие в планировании, организации и выполнении краткосрочных и долгосрочных задач являются маркерами послеродового психоза.

Сканирование мозга проводились у 32 женщин из группы риска послеродового психоза (с диагнозом биполярного или шизоаффективного расстройства) и у 27 здоровых женщин.

В первые четыре недели после родов у 15 женщин появились симптомы послеродового психоза. У них наблюдалось снижение связи между определенными участками мозга во время выполнения определенной задачи и большее время реакции на негативные эмоциональные образы.