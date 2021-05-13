Павел Фокин, куратор выставки и заведующий отделом "Музей-квартира Ф.М. Достоевского", увидел недавно в питерском метро в руках молодого человека книгу Достоевского. И удивился тому, что это был не "Идиот", не "Преступление и наказание", а ..."Дневник писателя" - публицистика Достоевского.

Выставка в Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля, посвященная приближающемуся 200-летию со дня рождения Достоевского, неожиданна тем же. Тут нет повествовательности, биографичности. Все на эмоциях, красках, звуках, диалогах, чудесах аутентичности, что рождает сильные живые впечатления. Но выстроена она на впечатлениях Достоевского. "Чтобы написать роман, надо запастись одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора", - писал он.

Родная Москва, Кремль, Петербургская застава, через которую 16-летний Федор с семьей въехал в Северную столицу... И вдруг мирные реалии отсекают острожные ворота. Посередине зала выстроена угловатая серая арка. И за ней уже пейзажи Сибири: периметр омского острога, улицы Семипалатинска и Кузнецка, где ходил в грязи по колено автор "Бедных людей". Вот такой, как на фото, впервые выставляющемся, сделанном незадолго до отъезда из Семипалатинска, - скуластый, нервно глядящий в объектив. Будущий автор "Записок из Мертвого дома".

"За эти годы я сложил в себе символ веры, этот символ очень прост: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа", - цитировал на открытии выставки письмо Достоевского митрополит Волоколамский Иларион. А в зале "Вера" его слова подкрепляла молельная икона Федора Михайловича Богородица "Всех Скорбящих Радость", том "Сто четыре Священные истории, выбранные из Ветхого и Нового Завета...". Тот самый, по которому Достоевский учился читать, описанный в "Братьях Карамазовых".

В каждом из 15 залов выставки прочитываешь Достоевского. Зал "Революция": лица Нечаева, Спешнева, Петрашевского оказываются схожи с обликом персонажей иллюстраций Сарры Шор к роману "Бесы". В зале "Семья" замечаешь, как, сообщая теще Анне Николаевне о рождении внука Федора, Достоевский в записке (впервые обнародованной) непривычно тщательно для себя выводит крупные буквы.

"Чтобы написать роман, надо запастись . сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора", - писал Достоевский

"Чуткие, сострадательные. Оголенная, обожженная душа. Эмоциональные. Смелые. Честные, способные на самые высокие порывы и самые низкие поступки. Терпеливые...", - в зале "Женщины и жертвенность" идет фильм "Многоголосие", в котором современные петербурженки говорят о женщинах Достоевского. С ними то полемизирует, то соглашается Федор Михайлович: на стенах цитаты из Достоевского и его героев о женщинах, встреченных ими в жизни.

В зале, придуманном профессором славистики Фрайбургского университета Элизабет Шоре, можно почитать, узнать, почему образ Татьяны Лариной писатель назвал "апофеозом русской женщины".

Между тем, если б не Анна Григорьевна Достоевская, ни в собрании Литературного музея имени Даля, ни на выставке, собранной при участии РГБ, РГВИА, ГИМ, не было бы ни рукописей Достоевского, ни стола и книжного шкафа Федора Михайловича, с которых выставка и начинается. Анна Григорьевна начинала собирать архив еще при жизни мужа (писатель говорил, что у его жены есть "дар архивариуса"). Недавно усилиями музейщиков вещи писателя были отреставрированы. После выставки они займут место в залах обновленного музея-квартиры писателя, который будет называться "Московский дом Достоевского".