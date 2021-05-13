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В возрасте 89 лет умерла актриса Кира Крейлис-Петрова

Новости
    13.05.2021, 17:12
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Ветеран советской и российской сцены, актриса кино, театра и ТВ, телеведущая, "великая комическая старуха" Петербурга Кира Крейлис-Петрова скончалась 12 мая на девяностом году жизни в Санкт-Петербурге.

Некролог заслуженной артистки России опубликован на сайте Александринского театра, в котором она служила более тридцати лет. Причина смерти не указана. Дата похорон станет известна позднее.

Будущая актриса родилась в Ленинграде в 1931 году, пережила блокаду. Поступила в Школу-студию МХАТ, где ее однокурсниками были Галина Волчек, Леонид Броневой, Игорь Кваша и Петр Фоменко.

Экранный дебют - эпизод в комедии 1957 года "Улица полна неожиданностей". Далее - "Ссора в Лукашах", "Мама вышла замуж", "Трое в лодке, не считая собаки", "Влюблен по собственному желанию", "Окно в Париж", "Улицы разбитых фонарей", "Осторожно, Задов!", "Кухня" - несколько десятков значительных проектов. Плюс озвучка мультфильмов.

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