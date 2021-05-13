В Курганской области вырастут коммунальные тарифы

Департамент госрегулирования, цен и тарифов Курганской области сообщил сегодня на заседании комитета по экономической политике областной думы, насколько вырастут в регионе с 1 июля коммунальные тарифы.

Как рассказала заместитель директора департамента Ольга Королева, тариф на электроснабжение для населения вырастет на 5 процентов. Для городских жителей электричество подорожает на 17 копеек и составит 3 рубля 60 копеек за киловатт-час. Сейчас горожане платят 3 рубля 43 копеек. Для сельского населения и приравненных к нему потребителей цена киловатт вырастет на 12 копеек. Сейчас сельчане платят 2 рубля 40 копеек, а будут - 2 рубля 52 копейки за киловатт-час.

Изменятся тарифы и на газоснабжение. В частности, за сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителей тариф увеличен на 20 копеек - с 32,10 до 32, 30 рублей за килограмм (0, 6 процентов). Стоимость сжиженного газа в баллонах со склада поднимется на 15 копеек (0,4 процента) и составит 35, 20 рублей (сейчас 35, 05 рублей). Сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок не подорожает и останется на уровне 46, 95 рублей за килограмм. Также не повысится стоимость природного газа. При использовании голубого топлива для приготовления пищи потребители по-прежнему будут платить 7, 81 рубль, на отопление - 5, 21 рубль за метр кубический.

Что касается теплоснабжения, то тут для каждого муниципалитета установлен свой тариф. У кого-то он вырос на 4 процента, у кого-то на 3, где-то совсем не изменился, а кое- где даже снизился. Как пояснила Ольга Королева, все зависит от количества котельных, протяженности теплотрасс, а также расходов теплоснабжающих организаций. В Кургане, например рост составит 2, 7, в Шадринске - 2, 8 процентов, а в целом по области тариф на отопление с 1 июля этого года вырастет в среднем на 2,05 процента.