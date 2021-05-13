Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 08.04.2021 г. № п/0149 "Об установлении Порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и Порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости"

Зарегистрирован 11.05.2021 г. № 63382

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 12.05.2021 г.

Вступает в силу с момента признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 968 "Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости" (зарегистрирован Минюстом России 28.04.2016, регистрационный № 41955) с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378 (зарегистрирован Минюстом России 24.08.2016, регистрационный № 43384), от 22.11.2016 № 738 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2016, регистрационный № 45088), от 29.06.2018 № 344 ( зарегистрирован Минюстом России 21.09.2018, регистрационный № 52214), от 10.12.2018 № 694 (зарегистрирован Минюстом России 17.01.2019, регистрационный № 53390), от 20.03.2019 № 144 (зарегистрирован Минюстом России 24.06.2019, регистрационный № 55004), от 29.03.2019 № 173 (зарегистрирован Минюстом России 26.04.2019, регистрационный № 173 (зарегистрирован Минюстом России 26.04.2019, регистрационный № 54524), от 19.07.2019 № 433 (зарегистрирован Минюстом России 8.08.2019, регистрационный № 55529), от 21.10.2019 № 678 (зарегистрирован Минюстом России 11.02.2020, регистрационный № 57466).