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13.05.2021 08:09
Рубрика: В мире

Соцопрос: Лула да Силва выигрывает президентские выборы в Бразилии в 2022 году

Текст: Иван Карташев (Бразилиа)

Некогда самый популярный президент в истории Бразилии имеет все шансы вновь возглавить страну по итогам выборов 2022 года. Согласно опросам общественного мнения института Datafolha, Лула да Силва уверенно побеждает во втором туре голосования.

Фото: AFP/EVARISTO SA
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Если бы выборы прошли в среду, Лула стал бы победителем первого тура, набрав 41 процент голосов. В следующий тур он бы вышел вместе с действующим главой государства Жаиром Болсонаро, которого поддержали 23 процента опрошенных. Во втором туре Лула да Силва уверенно побеждает своего главного идеологического оппонента с поддержкой в 55 процентов. За Жаира Болсонаро же готов проголосовать только каждый третий из опрошенных.

Исследователи Datafolha обращают внимание, что за достаточно короткий срок Луле удалось значительно сократить свой рейтинг отрицания. Сейчас он составляет 36 процентов. А вот нынешнему президенту свой голос не отдадут ни при каком из возможных сценариев 54 процента опрошенных.

Возможность участвовать в президентских выборах Лула да Силва получил после того, как Верховный федеральный суд Бразилии в первой половине марта снял с экс-лидера обвинения в коррупции, признав судью Сержио Моро пристрастным при рассмотрении дел, фигурантом которого выступал Лула да Силва.

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