Умер писатель, поэт, музыкант и режиссер Вахур Афанасьев

11 мая на 42-м жизни скончался эстонский писатель, поэт, музыкант и режиссер Вахур Афанасьев (Лааноя). Об этом сообщает ресурс ERR.ee. Причина смерти артиста не названа.

Вахур родился в 1979 году в Тарту, где закончил университет (факультет экономическая политика). Работал журналистом, аналитиком, PR-менеджером и так далее. В 2006-м был принят в Союз писателей Эстонии. Несколько лет жил в Бельгии.

Как литератор начинал в середине 90-х. Первый сборник стихов выпустил в 2000-м, дебютный роман - в 2005-м. Снимал короткометражные экспериментальные фильмы. Проявил себя как разносторонний музыкант, работая в ряде направлений - от блюза и кантри (как Kurluk Ulica) и электроники (tra_arta) до гулкого нойз-попа (как Kannibal Elektor).