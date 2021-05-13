В России предложили создать робота для подвоза боеприпасов танкам

Проект транспортно-заряжающего робота на базе тягача МТ-ЛБ разработали специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Подобный робот может применяться для погрузки боеприпасов в танки или БМП.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ уже опубликован на сайте Роспатента. По сути робот - это удлиненная версия тягача МТ-ЛБу, механизм подачи боеприпасов находится в грузовом отсеке.

Он может управляться оператором на расстоянии до 5 км. Разработка позволит в 3-4 раза сократить время загрузки боевой техники снарядами и снизит физическую нагрузку на экипаж. Универсальный робот может снабжать боеприпасами не только танки и БМП, но и другие машины на передовой. До сегодняшнего дня подобная техника могла пополнять боекомплекты лишь у самоходной артиллерии.

Разработчики утверждают, что аналогов предложенному техническому решению в мире не существует. В качестве примеров приводятся южнокорейская машина К10, американский комплекс ХМ2002. Ими нельзя управлять дистанционно и обеспечить подвоз боеприпасов танкам и БМП они не могут.

Напомним, многоцелевой плавающий бронетранспортер МТ-ЛБ - это один из самых массовых тягачей советской и российской армии. Он используется для перевозки людей и грузов, имеет вооружение и противопульную броню для собственной обороны.