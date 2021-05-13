Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.05.2021,  
09:36
Текст:  Майя Бирюкова

В России предложили создать робота для подвоза боеприпасов танкам

Проект транспортно-заряжающего робота на базе тягача МТ-ЛБ разработали специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Подобный робот может применяться для погрузки боеприпасов в танки или БМП.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ уже опубликован на сайте Роспатента. По сути робот - это удлиненная версия тягача МТ-ЛБу, механизм подачи боеприпасов находится в грузовом отсеке.

Фото: ГТРК ЛНР / youtube.com
Единственный экземпляр: бронированную машину "Держатель" показали в ЛНР

Он может управляться оператором на расстоянии до 5 км. Разработка позволит в 3-4 раза сократить время загрузки боевой техники снарядами и снизит физическую нагрузку на экипаж. Универсальный робот может снабжать боеприпасами не только танки и БМП, но и другие машины на передовой. До сегодняшнего дня подобная техника могла пополнять боекомплекты лишь у самоходной артиллерии.

Разработчики утверждают, что аналогов предложенному техническому решению в мире не существует. В качестве примеров приводятся южнокорейская машина К10, американский комплекс ХМ2002. Ими нельзя управлять дистанционно и обеспечить подвоз боеприпасов танкам и БМП они не могут.

Напомним, многоцелевой плавающий бронетранспортер МТ-ЛБ - это один из самых массовых тягачей советской и российской армии. Он используется для перевозки людей и грузов, имеет вооружение и противопульную броню для собственной обороны.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: SteKrueBe/Wikimedia.org
Китай показал новейшую подлодку 12.05.2021
Новейшую артиллерию России показали на видео 10.05.2021
Дрону "Альтиус" повысят ударную мощь 09.05.2021
роботы
Фото: ГТРК ЛНР / youtube.com
Единственный экземпляр: бронированную машину "Держатель" показали в ЛНР 12.05.2021
"Удар": что известно о боевом роботе на базе БМП-3 26.04.2021
Для космонавтов и военных создали робота-манипулятора 07.04.2021