Захарова призвала россиян тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж

Россиянам, планирующим заграничные путешествия, следует тщательно оценивать вероятные риски. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Помимо ситуации, о которой известно на данный момент, нужно понимать, что ситуация может измениться", - цитирует РИА Новости Захарову.

По ее словам, даже если в текущий момент в какой-то стране отменяются ограничения и упрощается въезд иностранцев, это не значит, что власти этой страны не смогут поменять свое решение в чрезвычайной ситуации и ввести локдаун. Подготовиться к этому невозможно.

"В этой связи нужно действительно просчитывать риски и эпидемиологические, и логистические", - добавила Захарова.