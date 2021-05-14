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14.05.2021 20:33
Рубрика: В мире

Авиаудар ВВС Израиля разрушил здание банка в секторе Газа

Текст: Алексей Чуриков

В ходе очередного авианалета ВВС Израиля было уничтожено многоэтажное здание банка. Как сообщает телеканал Al Jazeera, это уже третье здание, где располагались финансовые институты, по которым израильская авиация нанесла удары. Как сообщают представители Армии обороны Израиля, авиаудары наносятся по "финансовым учреждениям, поддерживающим ХАМАС".

Фото: AP Photo/Adel Hana
Значительная часть сектора Газа осталась без электричества

"Ранее мы видели, как израильтяне усилили огонь в центральной части сектора Газа, особенно в лагере беженцев Аль-Бурейдж. Они попали в несколько жилых домов. Они заявили, что эти дома принадлежат боевым командирам военного крыла ХАМАС, но некоторые из жилых домов, примыкающих к разбомбленному строению, также были разрушены, а некоторые мирные жители были убиты в результате этого нападения", - рассказал с места событий корреспондент телеканала.

Палестинское агентство WAFA сообщает, что в ходе сегодняшних столкновений палестинцев с израильской полицией на Западном берегу реки Иордан погибли по крайней мере 10 человек. Согласно последней информации палестинского министерства здравоохранения, за пять дней военной операции Израиля погибло 122 палестинца, в том числе 20 женщин и 32 ребенка. Более 900 человек получили ранения различной степени тяжести. Из-за отсутствия электричества и доступа к питьевой воде система здравоохранения Палестины находится на грани коллапса.

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