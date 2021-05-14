Биолог заявила о сокращении продолжительности жизни из-за COVID-19

В развитых странах продолжительность жизни снизилась на 1,5-2 года из-за COVID-19.

Такой вывод сделала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, проанализировав данные по США. В России будет аналогичная ситуация, уверена она. "Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращается нашу жизнь. А в некоторых случаях даже значительно", - цитирует биолога РИА Новости.

Сейчас одну прививку от SARS-CoV-2 в России сделали более 14 миллионов человек. Полностью вакцинированы около 10 миллионов. Коллективный иммунитет должен сформироваться к осени, отметили в Минздраве РФ.

"Я думаю, что 30 процентов вакцинированных - это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад", - поделилась своим мнением Анча Баранова.