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14.05.2021 09:44
Рубрика: Экономика

Депутат Госдумы предложил ввести новое пособие для пенсионеров

Текст: Василий Кошкин

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты (СИЗ). Как сообщает RT, парламентарий предлагает выплачивать пожилым людям по 10 тысяч рублей перед началом осеннего эпидемиологического сезона.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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По словам Сухарева, пандемия коронавируса показала важность использования СИЗ. При этом пенсионеры, оказавшиеся в наиболее уязвимом положении по тяжести последствий инфекций, могут испытывать финансовые проблемы.

Автор инициативы отметил, что пособие может выдаваться в виде именного сертификата на покупку средств индивидуальной защиты.

Соответствующее письмо депутат уже направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Соцзащита Законодательная власть Госдума

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