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14.05.2021,  
10:22
Текст:  Антон Валагин

Для российских военных создадут бронированный противогаз

Российская наука работает над созданием перспективного средства защиты органов дыхания военнослужащих от вредных веществ, химического и бактериологического оружия. Главное его отличие от классического противогаза - в отказе от неудобной резиновой маски. Взамен конструкторы планируют интегрировать воздушные фильтры в защитный бронешлем.

Фото: Роскосмос \ РИА Новости
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Устройство получило название комплексное средство защиты головы (КСЗГ). Оно состоит из дыхательной маски - наподобие тех, что используют летчики, - с фильтрующими элементами по бокам. Маска крепится к стандартному бронешлему из армейской экипировки "Ратник" и дополняется очками для защиты глаз.

Опытный образец КСЗГ "Противогаз-бронешлем" создан, на него получен патент, пишет "Красная звезда". Два фильтрующих элемента с активированным углем размещены у щек, в систему очистки воздуха также входят два микровентилятора - они создают избыточное давление в подшлемном пространстве. По тому же принципу организована защиты от оружия массового поражения бронемашин: во внутреннем пространстве создается подпор, препятствующий проникновению наружного воздуха.

Испытания показали, что КСЗГ создает гораздо меньше неудобств при использовании, чем противогаз. Кроме того, фильтрующие элементы можно менять, не снимая шлема. А вентиляторы, помимо прочего, препятствуют запотеванию забрала, обдувая его. Для дополнительной герметизации используется пелерина из полиамида с сорбирующим слоем и двумя клапанами избыточного давления.

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