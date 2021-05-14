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14.05.2021 06:13
Рубрика: Общество

Гастроэнтеролог назвал симптомы для немедленного обращения к врачу

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Болезные ощущения в животе могут являться симптомами о серьезных проблемах со здоровьем. Вздутие живота и боль в желудке лучше лечить не самостоятельно, а записаться на обследование к врачу-гастроэнтерологу.

Как правило вздутие живота - следствие избыточного роста бактериальной флоры, но определить о чем сигнализирует данный синдром могут только медики.

Фото: iStock
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"Однако не только нарушение микрофлоры может приводить к повышенному газообразованию, но и работа других органов. Например, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря. Иногда у человека возникает непереносимость определенных продуктов", - рассказал "Пятому каналу" врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Болевой синдром может быть связан с нарушением целостности кишечника, то есть когда появляются эрозии, язвы, иногда и опухолевые процессы. Названы также симптомы при которых нельзя откладывать поход к врачу.

"Боли нередко могут сопровождаться нарушением стула. Это может быть диарея, запоры, или чередование. Для того чтобы определить причину, необходимо пройти определенный ряд обследований", - сказал эксперт.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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