Генпрокурор Чехии уходит в отставку под давлением главы минюста

Павел Земан подал в отставку с должности генерального прокурора Чехии. При этом он заявил, что сделал это под давлением руководства министерства юстиции.

"На меня усиливается давление со стороны министра юстиции Марии Бенешовой. Я привык отражать эти нападения на меня, но в последнее время я понимаю, что трачу на это слишком много времени", - приводит слова Земана чешский портал Аktualne. Правительство Чехии приняло к сведению прошение об отставке. Напомним, что Земан занимал пост генпрокурора с 2011 года.

В ходе непродолжительной пресс-конференции Земан сообщил, что решение об отставке "зрело в нем" в течение некоторого времени. Он также рассказал, что хотел уйти раньше, но ждал решения по делу о взрывах в Врбетице. "Что касается дела Врбетице, меня совершенно не беспокоит, что оно где-то застрянет, потому что над ним работает надзорный прокурор региональной прокуратуры в Брно...", - добавил он.

Мария Бенешова со своей стороны заявила изданию Deník N, что никак не вмешивалась в работу генеральной прокуратуры и в самое ближайшее время представит правительству кандидатуру на освобождающийся пост. При этом на прошлой неделе она заявила СМИ о своем намерении подать дисциплинарный иск против Земана, который, по ее мнению, нарушил закон своим "неправильным", с точки зрения чешского правительства, выступлением на пресс-конференции, посвященной делу о взрывах в Врбетице.