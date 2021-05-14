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14.05.2021 11:13
Рубрика: Общество

Придуман способ, как не отвлекаться от смартфона во время ходьбы

Текст: Алена Ларина

Разработан "третий глаз" - устройство, которое следит за препятствиями на пути человека, когда он смотрит в смартфон. Как сообщает Dezeen, цель разработки, автор которой - корейско-британский дизайнер Паенг Мин Ук - обезопасить человека от возможных столкновений.

Фото: Asus
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Нередко пользователи смартфонов концентрируют все свое внимание на устройстве, и, случается, получают травму, спотыкнувшись, провалившись в люк или попав под машину. Так, американские ученые проанализировали в 2019 году статистику травм, связанных с использованием гаджетов, и пришли к выводу, что с конца 2000-х годов, когда смартфоны начали набирать популярность, частота таких травм стала существенно расти.

Паенг Мин Ук предлагает решить эту проблему с помощью своего устройства. Оно выполнено в виде третьего глаза - в центре, на месте зрачка, расположен ультразвуковой датчик, который закрывается полупрозрачным веком.

Прибор работает на основе платы Arduino с гироскопом, следящем за движениями. Поэтому датчик активируется только тогда, когда человек смотрит в смартфон, одновременно поднимается веко.

Устройство отслеживает расстояние до предметов перед ним и, если замечает неподалеку какой-либо объект, издает звук, предупреждающий об опасности.

Общество Наука РГ-Видео

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