Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2021 г. № 153 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования"

Зарегистрирован 13.05.2021 г. № 63394

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 13.05.2021 г.

Вступает в силу с даты вступления в силу приказа Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ о признании утратившими силу приказов Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 № 594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ" (зарегистрирован Минюстом России 29.07.2014, регистрационный № 33335), от 07.10.2014 № 1307 "О внесении изменений в Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 594" (зарегистрирован Минюстом России 16.10.2014, регистрационный № 34342) и от 09.04.2015 № 387 "О внесении изменений в Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертиза и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 594" (зарегистрирован Минюстом России 08.05.2015, регистрационный № 37221).