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14.05.2021 12:25
Рубрика: Общество

Минпросвещения призвало обновить планы школ по антитеррористической защищенности

Текст: Ксения Колесникова

После стрельбы в Казани планы школ по антитеррористической защищенности должны быть актуализированы. Об этом заявила Лариса Фальковская, директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей министерства просвещения.

Фото: Сергей Ильин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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- Планы по антитеррористической защищенности должны быть актуализированы, учения и тренинги должны проводиться ежеквартально, - цитирует Ларису Фальковскую ТАСС. - Не обязательно они должны быть связаны с проникновением посторонних на территорию. Их можно совмещать с теми учениями, которые проводятся по пожарной безопасности планово. Системы оповещения одни и те же.

По словам чиновницы, регионы могут провести "инвентаризацию работы ведомственных психологических служб". Важно, чтобы специалистов было достаточно. Возможно создание мобильных групп.

Напомним, на этой неделе в Казани произошла трагедия. Бывший ученик гимназии №175 устроил в ней стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Стандарты для школы

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