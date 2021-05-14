Минпросвещения призвало обновить планы школ по антитеррористической защищенности

После стрельбы в Казани планы школ по антитеррористической защищенности должны быть актуализированы. Об этом заявила Лариса Фальковская, директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей министерства просвещения.

- Планы по антитеррористической защищенности должны быть актуализированы, учения и тренинги должны проводиться ежеквартально, - цитирует Ларису Фальковскую ТАСС. - Не обязательно они должны быть связаны с проникновением посторонних на территорию. Их можно совмещать с теми учениями, которые проводятся по пожарной безопасности планово. Системы оповещения одни и те же.

По словам чиновницы, регионы могут провести "инвентаризацию работы ведомственных психологических служб". Важно, чтобы специалистов было достаточно. Возможно создание мобильных групп.

Напомним, на этой неделе в Казани произошла трагедия. Бывший ученик гимназии №175 устроил в ней стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали.