Названа причина нежелательного хранения молока в дверце холодильника

Немецкие специалисты из Федерального центра питания (BzfE) дали рекомендации по правильному хранению продуктов в холодильнике. Особое внимание они уделили хранению молока.

Как сообщает FitForFun со ссылкой на представителя Федерального центра питания Габриэле Кауфманн, такие скоропортящиеся продукты, как рыба или мясо, лучше расположить в нижней части холодильника, где поддерживается самая низкая температура. Кисломолочные продукты рекомендуется разместить в средней части, где тоже прохладно. Сыр и остатки пищи можно хранить сверху, а фрукты и овощи - в отделении для овощей.

При этом эксперт не советует долго держать молоко в полочках-отсеках на двери холодильника, поскольку это самое теплое место, и молоко там может быстро испортиться.

"Если молоко уже открыто, его можно хранить в дверце непродолжительное время. Но если вы покупаете несколько упаковок и хотите хранить их дольше, вам следует положить их в более прохладное среднее отделение", - говорит Габриэле Кауфманн.

Также отмечается, что неправильное хранение молока может повлиять на его вкусовые качества из-за воздействия на этот продукт посторонних запахов. По этой причине молоко лучше не хранить рядом с сильно пахнущим сыром или колбасой.