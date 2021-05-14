Орден Мужества, которым посмертно награждена австрийка за спасение советских пленных в 1945-м, получит ее дочь

С инициативой наградить Марию Лангталер Орденом Мужества выступил Фонд памяти Александра Печерскго, которым руководит Илья Васильев.

Мария Лангталер (в центре) в гостях у Михаила Рыбчинского. Справа от Марии - его мать. Фото: из архива Фонда имени Александра Печерского

- Мы делали два фильма - про движение Сопротивления советских военнопленных во время Великой Отечественной и непосредственно про восстание в Маутхаузене. Тогда записали интервью с дочерью Марии Лангталер - Анной Хакль, - рассказывал ранее Илья Васильев "Родине". - И тогда же возникла идея ходатайствовать перед российскими властями, чтобы посмертно наградить ее мать - Марию Лангталер - Орденом Мужества.

Фонд памяти Александра Печерского занимается увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, подпольщиков, боровшихся с нацистами и жертв немецкой оккупации. В прошлом году исполнилось 75 лет восстанию советских военнопленных в австрийском концлагере Маутхаузен.

Большинство бежавших из лагеря были схвачены. Причем, в задержании и жестокой расправе принмали участие не только эсесовцы и другие воинские подразделения, но и обычные жители Маутхаузена. Однако Мария Лангталер укрыла на сеновале двух советских военнопленных - и сохранила им жизнь.

Впоследствии Рыбчинский и Цемкало встречались с Марией Лангталер, она приезжала в Советский Союз.

Рассказывала, что ее сыновья были призваны в ряды вооруженных сил Германии и она надеялась, что если она спасет советских солдат, живыми вернутся и ее дети. Так и произошло.

- Связался по телефону с председателем правления Фонда Алексанлра Печерского и искренне поблагодарил Илью Васильева за инициативу посмертного награждения Марии Лангталер Орденом Мужества за спасение советских узников Маутхаузена Михаила Рыбчинского и Николая Цемкало, - написал посол Росси в Австрии Дмитрий Любинский на своей странице в соцсети.

Вручение награды дочери Марии Лангталер Анне Хакль состоится 15 мая на территории бывшего нацистского лагеря Маутхаузен.