Песков рассказал о ходе работы по регулированию оборота оружия

Работа по регулированию оборота оружия продолжится, заявил, отвечая на вопросы на брифинге, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили, устроил ли Владимира Путина вчерашний доклад главы Росгвардии Виктора Золотова и предложенные меры, и достаточно ли их. "Работа будет продолжаться", - пояснил Песков.

"Президент с мерами согласился и поручил продолжить проработку, в том числе и с экспертами и законодателями, принимая во внимание прохождение соответствующего законопроекта", - заключил пресс-секретарь главы государства.