Песков сообщил о постоянном контакте России и Индии

Индии многие помогают в связи со вспышкой коронавируса, в том числе и Россия, напомнил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналист сослался на слова эпидемиологов и депутата Геннадия Онищенко о том, что индийский штамм можно победить не закрытием границ, а помогая Индии, и спросил, будет ли Москва расширять поддержку этой стране и агитировать лидеров других государств к таким действиям.

"Сейчас многие страны оказывают посильную помощь Индии, - заметил Песков. - Среди них была и Россия". "Надеемся, что эта помощь поможет пропорционально в борьбе с коронавирусом, этой яростной вспышкой, которую сейчас переживают наши индийские партнеры", - добавил он.

Москва и Нью-Дели находятся в постоянном контакте, заверил Песков.