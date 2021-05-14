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14.05.2021 07:57
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: Больше 120 тысяч человек стали участниками акции "День без турникетов" за восемь с половиной лет

Текст: Любовь Проценко
В городской акции "День без турникетов" за восемь с половиной лет приняли участие свыше 120 тысяч человек. Для них было организовано более двух тысяч экскурсий, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

"Партнерами проекта уже стали больше 260 организаций из разных сфер. Это не только промпредприятия, но и, например, известные ИТ-компании. В прошлом году мы посвятили "День без турникетов" востребованным и перспективным профессиям. Одно из направлений - как раз информационные технологии. Желающие могли познакомиться с работой специалиста по машинному обучению, аналитика, разработчика, тестировщика", - отметила Сергунина.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Акцию проводят в Москве с сентября 2012 года. Ее участники могут увидеть, как устроены столичные предприятия, узнать о создаваемых в городе технологиях. "День без турникетов" проходит каждый квартал на протяжении трех дней. Каждая площадка организует несколько экскурсий в день. В одной экскурсионной группе может быть не более десяти человек.

Вначале акция проходила в основном на производственных предприятиях города. Постепенно к ней стали присоединяться компании из других отраслей: от инновационных центров до мультипликационных студий.

Кроме экскурсий, для участников проводят мастер-классы, открытые лекции о предпринимательстве и технологиях будущего, а также литературные чтения, концерты, спектакли. В технополисе"Москва" в рамках одной из акций организовали концерт с участием коллективов Mgzavrebi, Brainstorm, Tesla Boy и Guru Groove Foundation. А во ВНИИМЕТМАШ имени А.И. Целикова состоялся показ спектакля "Мастерской Брусникина". Помимо этого, горожане могли поучаствовать в заезде на автомобильных симуляторах и протестировать полноразмерный макет космической станции.

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

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