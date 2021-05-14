Наталья Сергунина: Больше 120 тысяч человек стали участниками акции "День без турникетов" за восемь с половиной лет

В городской акции "День без турникетов" за восемь с половиной лет приняли участие свыше 120 тысяч человек. Для них было организовано более двух тысяч экскурсий, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Партнерами проекта уже стали больше 260 организаций из разных сфер. Это не только промпредприятия, но и, например, известные ИТ-компании. В прошлом году мы посвятили "День без турникетов" востребованным и перспективным профессиям. Одно из направлений - как раз информационные технологии. Желающие могли познакомиться с работой специалиста по машинному обучению, аналитика, разработчика, тестировщика", - отметила Сергунина.

Акцию проводят в Москве с сентября 2012 года. Ее участники могут увидеть, как устроены столичные предприятия, узнать о создаваемых в городе технологиях. "День без турникетов" проходит каждый квартал на протяжении трех дней. Каждая площадка организует несколько экскурсий в день. В одной экскурсионной группе может быть не более десяти человек.

Вначале акция проходила в основном на производственных предприятиях города. Постепенно к ней стали присоединяться компании из других отраслей: от инновационных центров до мультипликационных студий.

Кроме экскурсий, для участников проводят мастер-классы, открытые лекции о предпринимательстве и технологиях будущего, а также литературные чтения, концерты, спектакли. В технополисе"Москва" в рамках одной из акций организовали концерт с участием коллективов Mgzavrebi, Brainstorm, Tesla Boy и Guru Groove Foundation. А во ВНИИМЕТМАШ имени А.И. Целикова состоялся показ спектакля "Мастерской Брусникина". Помимо этого, горожане могли поучаствовать в заезде на автомобильных симуляторах и протестировать полноразмерный макет космической станции.

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.