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14.05.2021 10:23
Рубрика: Общество

Лучшей медицинской сестрой столицы стала Анна Пилипчак из Центра имени Логинова

Текст: Любовь Проценко
В столице прошел финал городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Медицинская сестра". Лучшей медсестрой города стала Анна Пилипчак, медицинская сестра Московского клинического научного центра имени Логинова.
Фото: mtuf.ru Фото: mtuf.ru
Фото: mtuf.ru

Победить в конкурсе было очень сложно, очень волнительно, было затрачено много психологических ресурсов, - сказала она по завершении конкурса. - Остальные участницы были очень сильными и достойными победы. Эмоции переполняют, их много, но больше всего переполняет гордость за себя и за свою организацию. В нашем клиническом научном центре имени Логинова работают одни из самых лучших врачей. Хочется, чтобы медицинские сестры тоже были их достойны. Я работаю в МКНЦ имени Логинова 17 лет, с момента окончания колледжа. Победить в конкурсе мне удалось благодаря огромной поддержке моего коллектива. Коллектив очень сильно мне помогал. Они поддерживали меня морально, такая поддержка очень много дает. Также коллектив оказал мне большую помощь в съемке ролика для 2-го тура финального этапа на тему "Инновационные технологии в деятельности медицинской сестры". Мы придумали, что первая часть ролика будет в стиле "ретро", про нашу работу в прошлом, когда медсестрам приходилось стерилизовать многоразовые материалы и было очень много бумажной работы, а вторая часть - современная, с использованием в работе цифровых технологий, которые позволили выполнять все манипуляции намного быстрее. В честь Международного дня медицинской сестры хочу пожелать своим коллегам, медицинским сестрам, в первую очередь, конечно, здоровья, уверенности в себе, ведь это много значит, а также не стоять на месте, развиваться, потому что это очень интересно и необходимо в современном мире".

Фото: iStock
Составлен "портрет" претендентки на место операционной медсестры

В процессе выполнения заданий жюри оценивали знания участников конкурса, навыки работы по специальности, а также мотивацию к профессии, умение общаться с пациентами, делиться опытом с коллегами и действовать в команде. Каждая претендентка на победу подтвердила свой высокий уровень знаний и навыков работы по специальности.

Замруководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова поздравила всех медицинских сестер с профессиональным праздником:

"Медицинские сестры являются опорой всей системы здравоохранения. Наше здоровье зависит от каждой из вас. Нас вас, дорогие медсестры, лежит ответственность по обеспечению пациентов уходом, вниманием, лечением и, что не менее важно, профилактикой. Вы контактируете с пациентами, порой больше, чем лечащие врачи. От вашего профессионализма, квалификации, поддержки и помощи пациентам во многом зависит успех лечения. Спасибо вам за такой самоотверженный и незаменимый труд! Поздравляю с Международным днем медицинской сестры!".

Победитель и призеры конкурса награждены ценными подарками и почетными грамотами РОО "Профессиональный союз работников здравоохранения Москвы".

Второе место в конкурсе заняла Елена Барабанова из Госпиталя для ветеранов войн № 2, третье место - Анастасия Федорова из городской поликлиники 210, четвертое - Екатерина Андреева Екатерина Юрьевна из детской горполиклиники № 94, пятое Наталья Цырульникова из городской поликлиники № 5.

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