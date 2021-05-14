Наталья Сергунина: Московские компании примут участие в международном фестивале анимации в формате онлайн

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, в столице начался прием заявок на участие в Международном фестивале анимационных фильмов во французском городе Анси (Annecy International Animation Film Festival). Он пройдет с 14 по 19 июня. Московские компании смогут присоединиться к мероприятию в онлайн-формате. Подать заявку необходимо до 25 мая включительно. Наталья Сергунина рассказала:

"Правительство Москвы в третий раз организует участие столичных студий в этом фестивале. В предыдущие годы при поддержке города им удалось подписать соглашения с байерами из Италии, Испании, Турции и других стран. Общая сумма контрактов превысила 720 тысяч долларов".

Принять участие в Международном фестивале анимации в Анси смогут 20 московских компаний.