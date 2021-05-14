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14.05.2021 08:43
Рубрика: Общество

Первый из закупленных ангиографов поступил в ведущий стационар Москвы

Текст: Любовь Проценко

В ближайшие три года столичные стационары дополнительно получат новейшее ангиографическое оборудование, которое используется для высокоточной диагностики и проведения различных операций, в том числе пациентам онкологического профиля. Первый новый ангиограф, закупленный по контрактам жизненного цикла, уже поступил, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Использование новейших моделей ангиографов открывает новые возможности московским врачам в различных областях медицины. Прежде всего, при оказании помощи пациентам с инфарктами и инсультами, а также с онкологическими заболеваниями. Всего в рамках закупок по контрактам жизненного цикла мы приобрели 41 ангиограф в различных конфигурациях, в том числе 3 детских. Первый высокотехнологичный аппарат уже поступил в городскую клиническую больницу имени О.М. Филатова, где ведется подготовка к его запуску. Из общего количества закупленных ангиографов почти половина - 19 единиц - будут поставлены в столичные стационары уже в текущем году. Остальные планируем получить до конца 2023 года", - рассказала Ракова.

По многим показателям приобретенные ангиографы уникальны. Используемые технологии обеспечивают более высокое качество визуализации получаемых результатов, а значит - и более эффективную диагностику. Кроме того, ряд моделей оснащен столами повышенной грузоподъемности, что снимает ограничения для их использования пациентами с большой массой тела.

Ангиографы, предназначенные для проведения исследований у детей, позволяют не только получать и отображать данные сразу в двух проекциях в режиме реального времени, но и критически снизить расход контрастного вещества, что особенно важно для маленьких пациентов.

Закупки оборудования проведены по контрактам жизненного цикла, при которых поставщик обязуется обеспечить постоянную работоспособность оборудования на протяжении всего срока его эксплуатации. Благодаря этому существует возможность использовать медицинскую технику практически в круглосуточном режиме, то есть проводить обследования и операции для гораздо большего количества пациентов.

Все закупленное оборудование будет интегрировано в Единую радиологическую информационную систему (ЕРИС), в которой полученные снимки обрабатываются в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.

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