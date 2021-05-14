Следователи выяснят имя пропагандировавшего фашизм жителя Волоколамска

В СК по Московской области рассказали, что 16 марта пока неизвестный житель Волоколамска разместил в одной из соцсетей видеозапись на латышском языке. Запись "содержала пропаганду фашизма и искажение исторических фактов Великой Отечественной войны, в части установленных приговором Международного военного трибунала суда".

Следствие подчеркивает: пользователь достоверно знал, что это видео в свободном доступе могут просматривать пользователи социальной сети.

По заключению психолого-лингвистической экспертизы этот ролик точно содержит пропаганду фашизма.

Сейчас следователь в Волоколамске работает, чтобы установить пользователя, разместившего видеозапись.