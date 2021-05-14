Стартовал первый Межмуниципальный молодежный форум

Новости

Лидер "Совета матерей" призвала ввести доплаты и звания для медсестер 17:35
На месторождении в ЯНАО произошел разлив 3000 кубометров нефти 17:16
Twitter заявил о готовности выполнить требования Роскомнадзора 17:12
Глава Минприроды: Сроки ликвидации 29 свалок могут быть сорваны 17:05
В прокуратуре рассказали, как отличить настоящего сотрудника "Мосгаза" 16:55
Гран-при Турции отменен из-за коронавируса 16:42
ВШЭ продлила прием заявлений на программу "Социальный лифт" 16:30
Матвиенко и Гутерриш обсудили израильско-палестинский конфликт 16:17
В многоэтажке в центре Екатеринбурга потушили пожар 15:56
Мошенник в Москве продавал фальшивые сертификаты о прохождении вакцинации 15:34
Собянин: Около 1,3 миллиона москвичей привились от коронавируса 15:34
На Урале ожидается аномальная жара до 37 градусов 15:19
Водителей в Москве предупредили о дачных пробках 15:15
Путин: Часть руководства Украины много лет активно работает с РФ в экономической сфере 15:14
Квартиры и компенсации получат более тысячи обманутых дольщиков 15:13
Путин: Палестино-израильский конфликт затрагивает интересы безопасности РФ 15:12
Мама ученицы из школы №175 поблагодарила учителей за спасение дочери 15:05
Путин предложил обсудить безопасность финансовой системы 14:48
Экс-премьер ДНР Бородай выдвинулся на праймериз "Единой России" 14:47
Турция выходит на этап "нормализации" после локдауна 14:47
Актер из "Фантастических тварей" получил тюремный срок за изнасилование 14:40
В Нальчике при строительстве школы нашли нарушения на 4,5 млн рублей 14:37
Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве 14:27
Италия отменяет карантин для граждан ЕС и Шенгенской зоны 14:24
В Москве покажут трофей чемпионата Европы по футболу 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
14.05.2021 17:12

Стартовал первый Межмуниципальный молодежный форум

Стартовал первый Межмуниципальный молодежный форум "Юность 2021". Участники форума заселились в корпуса оздоровительного лагеря "Сокол" и познакомились друг с другом.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Гостями и непосредственными участниками открытия форума и интеллектуально-спортивной игры "Форт Бойярд" стали глава городского самоуправления Юрий Моисеев, председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев, заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, первый заместитель городского головы Александр Серяков, заместитель городского головы Ирина Агеева и начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь Матвеенко.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге родился 1371-й ребенок

Для участников и гостей форума вожатые подготовили творческие номера. Ребята смогли задать интересующие вопросы Юрию Моисееву и Геннадию Новосельцеву.

"Сегодня у вас есть замечательная возможность пообщаться друг с другом, найти новых друзей и единомышленников, почерпнуть новые идеи, научиться продвигать свои проекты и работать в команде", - обратился к участникам форума Юрий Моисеев.

Затем участников ждала увлекательная игра "Форт Боярд". Командам необходимо было пройти 10 станций и показать не только свои умственные способности, но и физическую подготовку. Вместе с командами станции проходили и руководители города и области.

В программе сегодняшнего дня масса интересных мероприятий, в том числе: мастер-классы, презентации отрядов, посещение конюшни. Завершит первый день форума дискотека.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

Путин и Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе
Песков рассказал о ходе работы по регулированию оборота оружия
Армия Израиля объявила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа
Александр Гинцбург назвал срок появления назальной вакцины от COVID-19
Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая