Стартовал первый Межмуниципальный молодежный форум "Юность 2021". Участники форума заселились в корпуса оздоровительного лагеря "Сокол" и познакомились друг с другом.

Гостями и непосредственными участниками открытия форума и интеллектуально-спортивной игры "Форт Бойярд" стали глава городского самоуправления Юрий Моисеев, председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев, заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, первый заместитель городского головы Александр Серяков, заместитель городского головы Ирина Агеева и начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь Матвеенко.

Для участников и гостей форума вожатые подготовили творческие номера. Ребята смогли задать интересующие вопросы Юрию Моисееву и Геннадию Новосельцеву.

"Сегодня у вас есть замечательная возможность пообщаться друг с другом, найти новых друзей и единомышленников, почерпнуть новые идеи, научиться продвигать свои проекты и работать в команде", - обратился к участникам форума Юрий Моисеев.

Затем участников ждала увлекательная игра "Форт Боярд". Командам необходимо было пройти 10 станций и показать не только свои умственные способности, но и физическую подготовку. Вместе с командами станции проходили и руководители города и области.

В программе сегодняшнего дня масса интересных мероприятий, в том числе: мастер-классы, презентации отрядов, посещение конюшни. Завершит первый день форума дискотека.