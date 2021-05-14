В "ЕР" временно приостановили членство сенатора Олега Королева

В "Единой России" заявили, что членство сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева приостановлено до конца разбирательства. В партии отметили, что это сделано по собственному желанию Королева.

"Разбирательство должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле. В случае, если версия Олега Петровича подтвердится и он докажет свою невиновность, "Единая Россия" будет готова восстановить его членство в партии", - сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Ранее в соцсетях появилась информация, что автомобиль Lexus, на котором якобы часто передвигается Королев, сбил дорожный знак. Позже сам Королев заявил ТАСС, что ДТП в Липецке с участием его автомобиля произошло из-за проблем с сердцем.