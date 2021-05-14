В Ивановской области перекрыли крупный канал поставки наркотиков

В Ивановской области сотрудниками УФСБ по региону задержаны организаторы межрегионального канала поставки "синтетики". Наркотики они планировали реализовывать в регионах ЦФО, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Задержанные - двое жителей Ивановской области 32 и 28 лет. Они владели магазином на запрещенной в России интернет-площадке, через который вели оптовую торговлю. В Ивановской области подельники приобрели крупную партию синтетических наркотиков. Реализовать их намеревались также через интернет.

Общий вес изъятых наркотиков превышает 1,8 килограмма, что является особо крупным размером. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело п статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Если их вина будет доказана в суде, им грозит пожизненное лишение свободы.