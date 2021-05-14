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14.05.2021 09:20
Рубрика: Общество

В пятницу в Москве воздух прогреется до 22 градусов

Текст: Ирина Огилько

В пятницу столичном регионе ожидается переменчивая, но теплая погода. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

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По данным метеорологов, ясная и солнечная погода простоит в регионе до середины дня. В это время влиять на погоду будет антициклон. С середины дня погодная картина изменится: ветер усилится в порывах до 18 м/с, временами возможны грозы и дожди.

- Погода будет соответствовать климатической норме, воздух прогреется до 22 градусов в дневные часы, вечером не ниже 10, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Кислородный режим благоприятный, а атмосферное давление в пределах нормы.

Напомним, что в субботу ожидается небольшое понижение температуры и дожди. А резко потеплеет в регионе в начале новой недели. Воздух сможет прогреваться до 30 градусов.

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