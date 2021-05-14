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14.05.2021 18:23
Рубрика: Происшествия

В суд направлено дело о мошенничестве в отношении племянника Сталина

Текст: Иван Егоров

Таганская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в Таганский суд уголовное дело 31-летней жительницы столицы. Она обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Фото: Пресс-центр МВД России
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Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, по версии следствия, в марте 2021 года обвиняемая с сообщниками, узнав о наличии на банковских счетах 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны крупной суммы денег, решила воспользоваться этим в своих корыстных целях. С 26 по 30 марта сообщники мошенницы неоднократно звонили на мобильный телефон ветерану и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убеждали в необходимости проведения судебной экспертизы по имеющимся у него на счету 3,4 млн рублей.

Как отметила представитель прокуратуры, ветеран, будучи введенным в заблуждение и поверив мошенникам, снял со своего банковского счета все деньги.

Вечером 30 марта мошенница приехала в квартиру ветерана в знаменитой высотке на Котельнической набережной, и, представившись специалистом экспертно-криминалистического центра, предъявила поддельный документ об изъятии денег и потребовала их передачи в полном объеме.

Однако, как отметили в прокуратуре, похитить деньги злоумышленники не смогли, поскольку бдительный ветеран вовремя обратился в правоохранительные органы. В итоге, фальшивого эксперта-криминалиста задержали с поличным в квартире ветерана. Дело в отношении ее сообщников, которые "обрабатывали" потерпевшего по телефону от лица полиции и убеждая его, что все его деньги на счету фальшивые - выделено в отдельное производство. И кстати, бдительность ветерана, несмотря на возраст, видимо, оказалась не случайной: он - племянник Сталина. Его мама - сестра жены советского вождя Надежды Аллилуевой.

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