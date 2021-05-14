Водителей в Москве предупредили о дачных пробках

С приходом летнего тепла жители Москвы ожидаемо потянулись за город. Департамент транспорта советует автомобилистам выезжать на дачи заранее, чтобы не терять время в пробках.

Дептранс рекомендует выезжать по пятницам из города до 15 часов или после вечернего часа пик. Второй вариант - дождаться утра субботы. В эту пятницу, 14 мая, плотнее всего будет на Щелковском, Ярославском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе. В этом же списке - Волгоградский и Рязанский проспекты, Профсоюзная и Липецкая улицы, а также шоссе Энтузиастов.

Трудности при движении могут возникнуть на Садовом кольце, ТТК и в центре, поскольку на многих улицах идут работы по благоустройству.