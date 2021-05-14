СК проверит информацию о недоплате камчатским врачам 200 млн

В Камчатском крае следователи СК РФ проверят информацию о недоплате врачам за работу с пациентами с коронавирусом.

Накануне Государственная инспекция труда региона опубликовала данные о том, что врачи, работавшие в условиях пандемии, недополучили около 200 миллионов рублей. Премии медикам выплачивали с коэффициентом 1,6 вместо положенного 1,8 в регионах Крайнего Севера.

"Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за начисление стимулирующих выплат, полагающихся врачам при работе в условиях новой коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.