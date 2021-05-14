В Хабаровске банда лжемедиков обманула пациентов на 95 млн рублей

В Хабаровске перед судом предстанут 13 членов преступной группы, обвиняемых в мошенничестве.

Следователи полагают, что в 2016 году местный житель вместе с братом создали фирму, которая предлагала людям бесплатное медицинское обследование, но затем у пациентов находили якобы серьезные заболевания. Лечение предлагали пройти в данном центре, причем если денег у клиентов не хватало - предлагали оформить кредит.

"После этого гражданам, заключившим договор об оказании услуг, проводились косметологические процедуры под видом медицинских", - сообщает прокуратура края.

За все время члены ОПГ обманули 828 человек на общую сумму более 95 миллионов рублей.