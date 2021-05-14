Вильфанд назвал дату прихода тепла в регионы европейской части России

В Уральском и Приволжском федеральных округах в ближайшее время сохранится тепло, а со вторника, 18 мая, оно придет и в регионы Центрального федерального округа, рассказали в Гидрометцентре России.

"Тепло установится на всей европейской территории России, - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда. - Температура воздуха в регионах будет выше нормы в среднем на 8-12 градусов".

По-летнему жарко будет в городах Приволжского федерального округа. В ближайшие дни воздух там станет прогреваться днем до 32 градусов. На юге Самарской области - до плюс 34. В регионах УФО дневная температура будет приближаться к отметке в 31 градус, но ко вторнику уже произойдет понижение, термометры покажут от 20 до 25 тепла, отметил метеоролог.