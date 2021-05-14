Диспетчеры опровергли информацию об авиакатастрофе в Красноярском крае

Поисково-спасательный вертолет проверил информацию о крушении воздушного судна в Минусинском районе Красноярского края.

Из указанного района поступил сигнал радиомаяка неизвестного спасателям летательного аппарата, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Сибирского авиационно-спасательного центра.

Было установлено, что на территории, где сработал радиомаяк, находится очаг лесного пожара. По данным авиационно-спасательного центра, в этом районе не планировались полеты воздушных судов.

В единой диспетчерской службе Минусинского района заявили, что информация о пропавшем в Красноярском крае воздушном судне не подтвердилась, передает РИА Новости.