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14.05.2021 17:23
Рубрика: Общество

Глава Минобрнауки открыл пять студенческих общежитий в Калининграде

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области
Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде завершилось строительство пяти новых студенческих общежитий, рассчитанных на 700 мест. Их начали возводить в 2019 году в рамках национального проекта "Образование". В открытии инфраструктурных объектов принял участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В новых общежитиях будут жить студенты, преподаватели и ученые Балтийского федерального университета имени Канта. Все объекты - квартирного типа. Каждый корпус рассчитан на 55 квартир, они полностью оборудованы мебелью и мало чем отличаются от обычных не студенческих квартир. Везде есть кухни, душевые, санузлы. Кроме того, на каждом этаже предусмотрены жилые помещения для людей с ограниченными возможностями здоровья, а здания обеспечены пандусами и лифтами.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Крупнейший калининградский вуз действительно остро нуждался в расширении жилых площадей. Если восемь-девять лет назад доля иностранных и иногородних студентов составляла в университете всего семь процентов от общего числа обучающихся, в прошлом году она превысила 30 процентов. Поэтому мероприятия, реализованные в рамках нацпроекта "Образование", стали для Калининграда долгожданными. Теперь действующий жилищный фонд университета составляет 2,8 тысячи мест.

Но открытие новых общежитий - лишь первый шаг к созданию современной университетской инфраструктуры в самом западном российском регионе. На совещании, которое провел Валерий Фальков, обсуждался вопрос строительства нового кампуса. Дело в том, что БФУ сегодня имеет 12 локаций, разбросанных по разным районам Калининграда. Общее расстояние между корпусами превышает 50 километров, прямого транспортного сообщения нет. Это создает неудобства и для преподавателей, и для студентов, затрудняет реализацию междисциплинарных программ и исследований.

При этом за университетом закреплен земельный участок площадью 29 гектаров. Пока здесь располагаются два учебно-административных корпуса, спортивные объекты и общежития. Этот комплекс регион и вуз предлагают дополнить тремя новыми образовательными центрами, огромным конференц-пространством на 1,5 тысячи мест и общежитиями на 1,3 тысячи мест с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом и зонами отдыха.

Стоимость масштабного проекта, по предварительным оценкам, составит восемь миллиардов рублей. Из них 1,3 миллиарда университет планирует привлечь в рамках сотрудничества с частными партнерами.

- Сама идея прекрасно проработана, она очень сбалансирована с точки зрения архитектурного облика, градостроительных решений, понимания того, что здесь должно располагаться, - прокомментировал инициативу Валерий Фальков. - Мы принципиально договорились, что министерство поддержит этот проект. Но нам вместе с регионом еще предстоит пройти большой путь. Планируется до 2030 года создать целую сеть кампусов по всей стране. И существует такой необъявленный конкурс, каждый из регионов формулирует свои предложения по кампусам. Буквально в течение этого года состоится ряд сугубо управленческих процедур, рассмотрений, обсуждений. Самое главное - все это надо взаимоувязать с развитием региона, города и университета. Потому что кампус - это в первую очередь инструмент, направленный на то, чтобы талантливые целеустремленные выпускники школ приезжали сюда, оставались здесь и в последующем работали на экономику региона.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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