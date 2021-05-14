На фестиваль в Петербург приедут театры из шести стран

В Петербурге начался XXIII международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии "Встречи в России".

Спектакль "Кровавая свадьба" поставила в Сухуме режиссер из Петербурга Мария Романова. Фото: Пресс-служба фестиваля "Встречи в России"

Коллективы из Армении, Абхазии, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы и Донецкой Народной Республики покажут свои спектакли (всего их восемь) не в онлайн-формате, а "вживую".

Гоголь, Лермонтов, Жан Ануй, Брехт, Гарсиа Лорка, Хармс, Мэри Чейз - постановки по произведениям этих драматургов и писателей увидят петербуржцы в ближайшие дни в Театре-фестивале "Балтийский дом", который проводит этот смотр.

Фестиваль открыл Русский театр драмы имени Ф.А. Искандера (Абхазия): спектакль "Кровавая свадьба", созданный по пьесе великого поэта и драматурга Испании Федерико Гарсии Лорки, поставила петербургский режиссер Мария Романова. Автор пластики и образов театра теней в этом спектакле - петербургский режиссер-хореограф Римма Саркисян.

Театр из Сухума впервые приехал в Петербург. Так же, как и Акмолинский областной русский драматический театр (Казахстан), и Театр Амазгаин (Ереван, Армения).

А вот Тбилисский академический русский драматический театр имени А.С. Грибоедова, русский драматический театр имени А.П. Чехова из Кишинева, Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси, Гродненский областной театр кукол, Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М.М. Бровуна уже не раз играли спектакли на сцене "Балтийского дома".

Ежедневно будут проходить обсуждения спектаклей, которые проведут театральные критики из Москвы, Петербурга и стран ближнего зарубежья.

- Мы открываем фестиваль в режиме реального времени. Это потрясающее, радостное для нас событие, потому что год назад мы проводили фестиваль в онлайн-формате, были показаны замечательные спектакли наших прекрасных русскоязычных театров со всего постсоветского пространства. Но нет ничего ценнее живого общения со зрителем, - подчеркнул руководитель фестиваля "Встречи в России", директор Театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб.

- Россия взяла на себя объединяющую миссию, - отметил директор Тбилисского театра Николай Свентицкий.

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского подготовлена специальная программа онлайн-показов спектаклей русскоязычных театров из Литвы, Беларуси, Молдовы, созданных по произведениям великого русского классика.

В рамках "Встреч в России" пройдет II международная конференция "Русский театр за рубежом как институт русской культуры".

Онлайн-программа фестиваля

"Идиот" Русского драматического театра Литвы (Вильнюс), режиссер - Aгнюс Янкявичюс. Главный герой сценической истории - князь Мышкин, его позиция - это тихий протест, который порождает мощный, как цунами, отзыв в людях, погрязших в своих страстях, хотя их потребностью является нечто скромное и духовное.

"Белые ночи" Государственного русского драматического театра им. А.П. Чехова (Кишинев, Молдова). Режиссер - Владимир Кирюханцев. Жанр спектакля определен как сентиментальная история в одном действии и четырех ночах.

"Дядюшкин сон" Могилевского областного драматического театра (Беларусь), режиссер - Михаил Лашицкий. Достоевский создал повесть в сибирской ссылке. Опасаясь цензуры, писатель, по своему собственному выражению, "невольно написал вещичку голубиного незлобия и замечательной невинности". Но вещичка получилась очень даже острой.

Справка "РГ"

В 2017 году в рамках фестиваля "Встречи в России" была создана Ассоциация деятелей русских театров зарубежья. Сегодня она объединяет более 145 деятелей театра из 40 стран.

За время существования фестиваля были представлены практически все коллективы из республик бывшего СССР, имеющие статус русскоязычных театров. В последние годы в программе представлены также русскоязычные театры дальнего зарубежья. Всего, начиная с 1998 года, в фестивале приняли участие 68 театров из разных стран (от Литвы до Коста-Рики, от Эстонии до Грузии), было сыграно 234 спектакля.