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14.05.2021 10:59
Рубрика: Общество

Пандемия COVID-19 спровоцировала рост психического неблагополучия

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Опасения людей за свое здоровье и материальное благополучие в связи с пандемией коронавируса и последовавшим за ней локдауном спровоцировали рост психического неблагополучия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя международного отдела Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Анну Васильеву.

Фото: pixabay.com
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По словам эксперта, причина явления в том, что пандемия снизила уровень жизни некоторых людей и увеличила общую тревожность в обществе. Женщины испытывают более высокий уровень тревоги по сравнению с мужчинами, при этом более отрицательно относятся к вакцинации.

Среди неблагоприятных последствий перенесенной коронавирусной инфекции специалисты отмечают влияние на центральную нервную систему, что приводит к прогрессированию деменции, росту других нарушений, ухудшение памяти и внимания, а также развитию синдрома хронической усталости.

- У подавляющего числа лиц наблюдается синдром хронической усталости, и он продолжается долгое время, - отметил директор НМИЦ психиатрии, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора Николай Незнанов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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