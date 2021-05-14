В Калининградской области появится второй в РФ карбоновый полигон

Карбоновый полигон, который будет контролировать эмиссии парниковых газов, появится в Калининградской области. Этот вопрос обсуждался на совещании, которое министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел сегодня в Калининграде.

Первый в России карбоновый полигон уже открылся в прошлом году. Он находится в Калужской области в национальном парке "Угра". Следующая на очереди - Калининградская область.

- России нужна собственная недискриминационная система учета парниковых газов, - подчеркнул Валерий Фальков. - Такая система должна быть научно-обоснованной и признанной в мире. И кто как не наши университеты и научные институты должны отвечать за ее создание. Калининградский карбоновый полигон будет создан с опорой на регион, Балтийский федеральный университет имени Канта и крупного индустриального партнера. Он станет образовательной площадкой, поскольку подготовка биологов, специалистов по почвам, экономистов, географов должна содержать элементы, связанные с парниковыми газами и их учетом.

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, сейчас регион вместе с БФУ предварительно подобрал несколько площадок, на которых может разместиться полигон. Это два болота, территория бывшего торфяника, которая будет заболачиваться, территория, покрытая лесом, а также площадка в корне Куршской косы.