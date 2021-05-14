В Петербурге воссоздадут копию трона Павла I

В Михайловском замке появится историческая копия трона Павла I. Оригинал хранится в Эрмитаже и по предварительным данным, передаваться не будет, сообщила заместитель генерального директора по научной работе Русского музея Евгения Петрова.

19 мая в Михайловском замке откроются после масштабной реставрации парадные залы. В частности, можно будет увидеть апартаменты камер-фрейлины Протасовой, Воскресенский, Арабесковый и Тронный залы. Посетители в этих залах никогда не бывали, с середины прошлого века там размещалась Центральная Военно-морская библиотека.

Интерьеры Тронного зала Фото: Пресс-служба Русского музея

Русский музей начал получать помещения в Михайловском замке в начале девяностых, процесс передачи длился больше 25 лет и только в 2018 году все залы оказались в ведении музея.

Парадные залы к этому периоду совсем обветшали. Началась масштабная реставрация, которая продлилась 2,5 года.

По словам заместителя генерального директора Русского музея по комплексной реконструкции и капительному ремонту Владимира Баженова, сами залы использовались по назначению совсем короткий промежуток времени. После смерти Павла I, ценности и предметы интерьера были вывезены в другие дворцы. Тем не менее, сохранились рисунки, чертежи, по ним и восстанавливали уникальные интерьеры. Например, для того, чтобы установить какого оттенка были стены в тронном зале, собирались целые совещания. Известно было, что стены были оббиты зеленым бархатом, но был цвет теплый или холодный, обсуждалось активно. По оценкам Русского музея, цвет стен тронного зала максимально приближен к историческому.

В тронном зале сейчас стоит кресло Павла I из собрания Русского музея. Тем не менее, по словам Евгении Петровой, трон в зале появится, но этому будет современная копия, максимально приближенная к оригиналу. У трона появится бархатный балдахин, ступеньки.

Министр культуры России Ольга Любимова во время визита в Русский музей высоко оценила качество реставрационных работ и отметила, что восстановление залов Михайловского замка будет продолжено.