Новости

Авиаудар ВВС Израиля разрушил здание банка в секторе Газа 20:33
СМИ: Сразу два министра Украины подали в отставку 20:09
В Совфеде допустили расширение списка недружественных России стран 20:09
Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней нижегородской школьницы 19:52
Генпрокурор Чехии уходит в отставку под давлением главы минюста 19:33
В Петербурге воссоздадут копию трона Павла I 19:33
Песков объяснил выбор недружественных стран 19:30
В ЯНАО нефть разлилась на площади 15 тысяч квадратных метров 19:27
В Болгарии желание снести памятник Советской армии связали с "ностальгией по фашизму" 19:26
Минобрнауки рассмотрит все предложения по просветительской деятельности 19:19
За неделю цены на бензин в России выросли на копейку 19:01
В Петербурге школа заплатит родителям за драку детей 18:59
Светлана Разворотнева: Кэшбэк за ЖКУ - первый шаг на пути снижения платежей 18:41
Синоптики рассказали, как долго в Петербурге продержится теплая погода 18:35
Гол спартаковца Адриано ворота "Зенита" - лучший за десятилетие РПЛ 18:34
В суд направлено дело о мошенничестве в отношении племянника Сталина 18:23
В Петербурге отменили комиссию при уплате взносов за капремонт 18:16
Греция примет привитых туристов из России без ПЦР-теста 18:12
В Москве до конца года отремонтируют 14 подземных пешеходных переходов 18:08
В Москве еще 2 943 пациента вылечились от COVID-19 18:04
Москвичам предложат на выбор две вакцины от COVID 18:01
В Таиланде за отказ от вакцинации грозит два года тюрьмы 18:01
Астрономы зафиксировали "космический удар" по Земле 17:58
Посол Израиля в РФ: ЦАХАЛ не планирует наземную операцию в секторе Газа 17:41
Лидер "Совета матерей" призвала ввести доплаты и звания для медсестер 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
14.05.2021 19:33
Рубрика: Общество

В Петербурге воссоздадут копию трона Павла I

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Русского музея Фото: Пресс-служба Русского музея
Фото: Пресс-служба Русского музея

В Михайловском замке появится историческая копия трона Павла I. Оригинал хранится в Эрмитаже и по предварительным данным, передаваться не будет, сообщила заместитель генерального директора по научной работе Русского музея Евгения Петрова.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
Эрмитаж открыл две выставки к 76-летию Победы

19 мая в Михайловском замке откроются после масштабной реставрации парадные залы. В частности, можно будет увидеть апартаменты камер-фрейлины Протасовой, Воскресенский, Арабесковый и Тронный залы. Посетители в этих залах никогда не бывали, с середины прошлого века там размещалась Центральная Военно-морская библиотека.

Интерьеры Тронного зала Фото: Пресс-служба Русского музея

Русский музей начал получать помещения в Михайловском замке в начале девяностых, процесс передачи длился больше 25 лет и только в 2018 году все залы оказались в ведении музея.

Парадные залы к этому периоду совсем обветшали. Началась масштабная реставрация, которая продлилась 2,5 года.

По словам заместителя генерального директора Русского музея по комплексной реконструкции и капительному ремонту Владимира Баженова, сами залы использовались по назначению совсем короткий промежуток времени. После смерти Павла I, ценности и предметы интерьера были вывезены в другие дворцы. Тем не менее, сохранились рисунки, чертежи, по ним и восстанавливали уникальные интерьеры. Например, для того, чтобы установить какого оттенка были стены в тронном зале, собирались целые совещания. Известно было, что стены были оббиты зеленым бархатом, но был цвет теплый или холодный, обсуждалось активно. По оценкам Русского музея, цвет стен тронного зала максимально приближен к историческому.

В тронном зале сейчас стоит кресло Павла I из собрания Русского музея. Тем не менее, по словам Евгении Петровой, трон в зале появится, но этому будет современная копия, максимально приближенная к оригиналу. У трона появится бархатный балдахин, ступеньки.

Министр культуры России Ольга Любимова во время визита в Русский музей высоко оценила качество реставрационных работ и отметила, что восстановление залов Михайловского замка будет продолжено.

"Галерея портретов Высочайших особ фамилии Романовых" выставлена в апартаментах камер-фрейлины Анны Протасовой. Фото: Пресс-служба Русского музея
В регионах Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин и Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе
Песков рассказал о ходе работы по регулированию оборота оружия
Посол Израиля в РФ: ЦАХАЛ не планирует наземную операцию в секторе Газа
Греция примет привитых туристов из России без ПЦР-теста
Москвичам предложат на выбор две вакцины от COVID
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19