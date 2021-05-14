На Кубани площадь пожара в детсаду выросла до тысячи "квадратов"

На Кубани спасатели продолжают тушить пожар в детском саду Кореновска. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры края, стало известно, что площадь пожара выросла до 1 тысячи квадратных метров, при том, что общая площадь самого детского учреждения составляет 12 тысяч квадратных метров.

Как ранее уже писала "РГ", загорелось одно из зданий строящегося детского сада. Первоначально площадь возгорания составила 300 квадратных метров, но огонь начал быстро распространяться.

"В настоящий момент установлено, что пожар произошел на чердачном помещении в ходе проведения окончательных монтажных работ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры края. - В тушении огня задействованы пожарные расчеты Кореновска, Выселковского и Динского районов. Гидранты на территории садика запитаны водой, Жертв и пострадавших нет".

В надзорном ведомстве добавили, что после тушения пожара будет дана оценка соблюдению правил пожарной безопасности при организации строительства. Известно, что раньше прокуратура района направляла предписания к подрядчику, а также администрации района с требованием устранить нарушение сроков проведения работ. Садик возводится в рамках нацпроекта.